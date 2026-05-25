Core Ultra 7搭載で、薄型14型でもしっかり速い！ HPのノートPCが15万円台【Amazonタイムセール】

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【Amazonタイムセール】HP 14型ノートPC「14-ep （A8HS1PA-AAAC）」をチェック！

HPの14型ノートPC「14-ep（A8HS1PA-AAAC）」がAmazonタイムセール対象。ただいま155,970円で販売中。

最近のCore Ultra搭載ノートPCは20万円超えも珍しくない。そんな中、Core Ultra 7＋16GBメモリを搭載したHPの14型ノートが、Amazonタイムセールで15万円台に。仕事用PCを数年ぶりに買い替えるなら、性能と価格のバランスで見てもかなり現実的だろう。

①14型非光沢IPSで、作業画面が見やすい

14.0型フルHDの非光沢IPSディスプレイを採用。光の映り込みを抑えられるため、資料作成やWeb閲覧でも画面が見やすい。イメージパッドは前世代より約40％広く、細かなカーソル操作にも余裕がある。

②USB-A×2とHDMIで、周辺機器をそのままつなげる

USB Type-Cに加え、USB Type-Aを2基、HDMI出力端子も備える。マウスや外部ディスプレイを変換なしで接続できるので、デスク環境を組みやすい。指紋認証とカメラシャッターも備え、仕事用PCとして欲しい機能はしっかり押さえている。

③14型・約1.37kgで、持ち運びも視野に入る

本体は約1.37kgで、14型としては外へ持ち出す用途も考えやすいサイズ感。最大8.5時間駆動に加え、45分で50％まで充電できるファストチャージにも対応。Amazon.co.jp限定モデルには、マカフィー リブセーフ1年版も付属する。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 155H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14型 フルHD 非光沢IPS

【重量】約1.37kg