Amazonセール情報大紹介！ 第1796回
ペン対応2in1なのに中身は本気！ Core Ultra＋32GB＋1TBのMSI「Summit E13 AI Evo」が15万円台
2026年05月25日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 13.3型2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」をチェック！
MSIの13.3型2in1ノートPC「Summit E13 AI Evo（A1MTG-1203JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格229,800円のところ、33％オフの154,091円で販売中。
最近の高性能ノートPCは20万円を超えてくるモデルも多い。特にペン対応2in1は価格も上がりがちで、「便利そうだけど手を出しにくい」と感じている人もいるのではないだろうか。
MSIの「Summit E13 AI Evo」は、Core Ultra 5や32GBメモリ、1TB SSDを搭載した13.3型2in1。360度フリップやMSI Pen 2にも対応し、“ちゃんと仕事に使える2in1”だ。セールで価格が下がっているなら、選択肢に入れたくなるモデルといえる。
①360度フリップ対応、画面共有もそのまま
360度フリップ対応ディスプレイを搭載。ノートPCとしてだけでなく、タブレットのような使い方にも対応する。付属のMSI Pen 2で資料へ直接メモを書き込めるので、会議中の説明にもそのまま使える。
②32GB/1TB搭載、重い作業もまとめて動く
Core Ultra 5や32GBメモリ、1TB SSDを搭載。ブラウザーを大量に開きながら資料を作成したり、オンライン会議と画像編集を同時に進めたりしても、メインPCとして見ればかなり余裕のある構成だ。
③Thunderbolt 4とHDMI搭載、ハブを減らせる
Thunderbolt 4やHDMI、USB-Aを装備。会議室のディスプレイ接続やUSBメモリ利用のたびに、毎回ハブを探し回らなくて済む。約1.39kgなので、出張や打ち合わせへも持ち出しやすい。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 5 125H
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】13.3型（1920×1200）ペンタッチ対応
【インターフェース】Thunderbolt 4、USB-A、HDMI
【質量】約1.39kg
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