SIM入り8.8型で2.5K/90Hz。この3万円台タブ、スペックが濃い

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【Amazonタイムセール】PHILIPS 8.8型タブレット「T7250」をチェック！

PHILIPSの8.8型タブレット「T7250」がAmazonタイムセール対象。参考価格46,980円のところ、25％オフの35,321円で販売中。

iPad miniは便利。でも、動画を見るだけなのに8万円前後はさすがに高すぎる。かといって、安い小型タブはディスプレイや動作が微妙だったりして、結局どれを選べばいいのか迷ってしまう。PHILIPSの「T7250」は、そんな“ちゃんとした小型タブ不足”の市場に滑り込んできた1台だ。2.5K/90HzやWidevine L1、4G LTEまで備えながら、価格は3万円台。このサイズ感にして、文字通り「スペックが濃い」1台に仕上がっている。

2.5K/90Hzで“安タブ感”が薄い

8.8型で2560×1600表示に対応し、90Hzリフレッシュレートも搭載。漫画の文字や縦スクロールが見やすく、90Hz対応なので操作も滑らか。Widevine L1対応なので、NetflixやPrime Videoを高画質で見やすいのも特徴だ。

4G LTE対応だから、Wi-FiなしでもOK

4G LTE通信に対応しており、SIMを入れれば外でもそのまま通信できる。8.8型の小型サイズなので、通勤中やカフェでも扱いやすい。GPSや顔認証も搭載しており、“持ち歩くタブレット”としてかなり相性がいい。

128GB＋1TB拡張対応で、漫画や動画を入れやすい

Helio G100と8GBメモリを搭載し、動画視聴やブラウジング、電子書籍用途なら十分使いやすい。128GBストレージに加え、microSDで最大1TBまで拡張可能。6300mAhバッテリーやPD18W充電対応も備える。