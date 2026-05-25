Amazonセール情報大紹介！ 第1793回
“風”じゃなく、水。山善の「水冷ベスト」は冷水を首まで回す
2026年05月25日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】YAMAZEN 水冷服「DIRECTCOOL プレミアム ダイレクトクール」をチェック！
YAMAZENの水冷服「DIRECTCOOL プレミアム ダイレクトクール」がAmazonタイムセール対象。参考価格20,980円のところ、5％オフの19,931円で販売中。
最近のファン付きウェア、確かに涼しい。でも、35℃を超えるような日だと、風がぬるく感じる場面も増えてきた。山善の水冷服「DIRECTCOOL プレミアム ダイレクトクール」は、そんな“風だけでは厳しくなってきた真夏”へ向けた水冷ベスト。服の中へ冷水を循環させ、首まわりまで冷やせる構造を採用する。
首まわりまで冷やせる、“冷水循環式”を採用
「DIRECTCOOL プレミアム ダイレクトクール」は、ベスト内部へ冷水を循環させる水冷式を採用。首まわりまで冷却できる構造になっており、最近増えているファン付きウェアとは少し違うアプローチが特徴だ。
ファンではなく、“冷水を回す”水冷ベスト
最近は高出力ファン搭載モデルもかなり増えているが、本モデルは“風量アップ”ではなく、“冷水を回す”方向へ振った水冷ベスト。本体重量は約890gで、胸囲80〜130cm対応のフリーサイズ仕様になっている。
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