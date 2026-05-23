“激安ノーブランド”は不安…。ACEの拡張＆前開きキャリーが1万円台に！

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【Amazonタイムセール】ACE スーツケース「エスカレラ No.05651」をチェック！

ACEのスーツケース「エスカレラ No.05651」がAmazonタイムセール対象。参考価格36,300円のところ、46％オフの19,602円で販売中。

Amazonでスーツケースを探すと、驚くほど安いモデルが大量に出てくる。ただ、レビューを見ても本当に大丈夫なのか分からないし、「旅行初日でキャスター破損」はさすがに避けたいところ。

日本の老舗メーカー・ACEの「エスカレラ（No.05651）」は、そんな“安すぎるキャリー不安”を避けつつ、移動中に荷物を出せるフロントオープンや、お土産が増えても安心な容量拡張も備えた機内持ち込み対応モデルだ。

激安ノーブランドは少し怖い、でも有名メーカー品が3万円超えするのも厳しい……という人には、今かなり狙い目の1台になっている。

フロントオープンで、全開にしなくていい

完全フロントオープン式を採用し、必要な荷物だけをサッと取り出せる。狭いビジネスホテルや旅館でも、スーツケースを床いっぱいに広げず荷物整理できるので、出張先でもスペースを取りにくい。

34L→40L拡張、エキスパンダブル仕様

通常時は34Lで、100席以上の国内線・国際線へ機内持ち込みできるキャビンサイズ。拡張時は40Lまで容量を増やせる。※拡張時は機内持ち込み不可。

静音双輪キャスター、駅やホテル移動も静か

双輪静音キャスターを採用し、走行時の音を抑えやすい仕様。双輪タイプなので方向転換もしやすく、駅や空港など人が多い場所でもスムーズに移動しやすい。