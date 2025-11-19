グーグル史上最強のAIをいきなり市場投入

グーグルとGoogle DeepMindは11月19日、これまでで最も高性能なAIモデル「Gemini 3」を発表した。AGI（汎用人工知能）実現に向けた第一歩という位置付けだ。

グーグル史上最強のAIモデルをいきなり市場投入

Gemini 3は最先端の推論能力をもったAIで、強力なエージェント機能や「バイブコーディング」モデルを搭載。より豊かな視覚表現と深い双方向性を実現したという。

簡潔かつ直接的で、洞察力に優れた応答が可能な「Gemini 3 Pro」と、推論能力とマルチモーダル理解力をさらに向上させた「Gemini 3 Deep Think」の2モードを用意。このうち、Gemini 3 Proはすでにプレビュー版を公開し、同日より、「Geminiアプリ」とGoogle AI Pro／Ultra契約者の「Google検索（AIモード）」で運用が始まっている。

一方、Gemini 3 Deep Thinkについては、安全性評価とセーフティーテスター向けの試験公開を経て、今後数週間以内にGoogle AI Ultra契約者向けの展開を始める予定だ。

両社はこのほか、近日中にGemini 3シリーズに新しいモデルを追加することも明らかにしている。

競合他社もGemini 3を祝福？

Gemini 3のリリース後、X（SNS）では競合他社の代表からリリースを祝うコメントも寄せられている。

xAIのイーロン・マスク氏は11月19日未明、同氏の個人アカウントで「Congrats indeed! I guess we will have to release 4.20 soon（日本語訳：本当におめでとう！Grok 4.20をそろそろリリースしないといけないね）」と投稿。強力なライバルの登場を歓迎しつつ、同社の生成AI「Grok」の新バージョンで対抗する姿勢を見せた。

OpenAIのサム・アルトマンCEOも、イーロン・マスク氏のポストの約30分後に「Congrats to Google on Gemini 3! Looks like a great model.（日本語訳：GoogleのGemini 3、おめでとう！素晴らしいモデルに見えますね。）」とポスト。Gemini 3の力を高く評価している。