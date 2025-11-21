ブラックフライデー先取り！Apple Watch Series 10が1万円以上お得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonブラックフライデー先行セール】Apple Watch Series 10（GPSモデル）登場！

Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 10」が、Amazonブラックフライデー先行セールに登場しました。

より大きく薄く、軽くなったデザインで、先進的な健康・フィットネス機能を搭載。参考価格64,800円のところ、16％オフの54,300円というお買い得価格で手に入ります。

Apple Watch Series 10（GPSモデル）の特徴

① 健康を守る先進的な情報

Apple Watch Series 10では、心電図をいつでも記録でき、異常な心拍リズムが検知された場合は通知が届きます。さらに、睡眠中の無呼吸の兆候も検知可能。バイタルアプリで、心拍数や呼吸数などの夜間の健康指標も確認できます。

② パワフルなフィットネスパートナー

アクティビティリングで日々の運動量を管理。さまざまなワークアウトを計測でき、ウォータースポーツやアウトドアでも活躍します。転倒検出や衝突事故検出機能により、緊急時には自動で通報サービスに通知されるので安心です。

③ 高速充電と頑丈設計

バッテリーは約30分で80%まで高速充電可能。IP6X認証の防塵性能、50メートルの耐水性能を備え、頑丈さも抜群です。

お買い得価格で手に入る！

この機会に、1万円以上お得な価格でApple Watchを手に入れて、日々の健康とフィットネスをサポートしましょう。

※価格は色やサイズ、スタイルによって異なります。