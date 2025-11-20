コーエーテクモゲームスは11月20日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、共闘イベント「決戦 甲斐宗運」を開催中。開催期間は、2025年11月27日12時5分まで。報酬の受け取り期間は12月4日12時59分までだ。

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに、強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、甲斐宗運が立ちふさがる。

甲斐宗運は、阿蘇家の宿老として優れた智謀を生かして島津家や大友家と渡りあい主家の存続に力を尽くし、生涯六十戦無敗を誇った名将。しっかりと準備して臨もう。

【前回からの変更点】

◆共闘イベントのTOP画面に威勢Ptの所持数の表示を追加

詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

【今回の目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、SSR【島津いろは歌】島津日新斎やSSR【脇之惣領】島津忠将、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも、一部の技術開発に必要な「技巧の巻・赤」や、称号を獲得可能だ。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：島津日新斎＞

伊作島津家10代当主。嫡男・貴久に島津宗家の家督を継がせる。「いろは歌」を作って家臣の教育にあたるなど、島津家隆盛の基盤を作った島津家中興の祖。

＜武将紹介：島津忠将＞

忠良の次男。貴久の弟。兄を支え、各地を転戦する。島津家が守護大名から戦国大名へと転身する礎を築いた1人。

このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第21期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「恩賞朱印状 第21期」や「軍略図・甲斐宗運」などの入った各種「共闘パック」の販売も行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【薩摩統一】島津貴久が単独ピックアップ！ 「特別登用・共闘 第21期『決戦 甲斐宗運』」開催

SSR【薩摩統一】島津貴久が単独ピックアップされる「特別登用・共闘 第21期『決戦 甲斐宗運』」を開催。開催期間は、11月27日12時59分まで。

※「登用・共闘 第21期『決戦 甲斐宗運』」も同時開催

＜武将紹介：島津貴久＞

島津家15代当主。忠良の嫡男。父の補佐を受けて所領を広げ、薩摩統一を果たす。新兵器・鉄砲の導入や積極的な外交政策などで島津家飛躍の土台を築いた。