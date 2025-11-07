コーエーテクモゲームスは11月6日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、「攻城戦勢力戦 第9期」を開催。開催期間は、2025年11月27日12時59分まで。結果の確認期間は11月27日13時～12月4日12時59分までとなる。

「攻城戦勢力戦」（以下、勢力戦）は、個人同士で競う通常の攻城戦とは異なり、各プレイヤーがいくつかの勢力のうち一つに所属して攻城戦を行うイベント。「勢力戦 第9期」では「長宗我部家」「三好家」「毛利家」「宇喜多家」に分かれて戦っていく。

【前回からの変更点】

◆城ランク「名城」を削除

◆4勢力での開催にともない勢力Lvアップに必要な経験値量を調整

◆リストから入城する機能を追加

◆「休戦」を追加

◆防衛報酬の調整

◆報酬武将を初期威名900の武将に更新

◆「攻城戦パネルミッション」を開催

詳細はゲーム内お知らせを確認のこと。

【獲得できる報酬の例】

・挑戦報酬

＜武将紹介：新発田長敦＞

上杉家臣。新発田・五十公野城（いじみのじょう）主。綱貞の子。上条定憲（じょうじょうさだのり）の乱が終息したあと、上条方国人の長尾家への帰参を斡旋した。御館の乱の際には上杉景勝に属した。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

・勢力ランキング報酬

「勢力」「個人総合」「個人勢力」の3種類のランキングでイベント終了時の順位に応じて報酬を獲得できる。

個人勢力ランキングで上位になると、日ごとに「役職」に任命され、称号を獲得できる。

・攻城Lv報酬

攻城戦を行うことで得られる「攻城経験値」に応じて攻城Lvが上昇すると、Lvアップ報酬としてSSR【講和回平】新発田長敦の友好度や「修練の大結晶」「遠征令箱」など、さまざまな報酬を獲得できる。

【イベントログインボーナス／パック販売】

「おにぎり・期限 勢力戦第9期」などがもらえるイベントログインボーナスやSSR【講和回平】新発田長敦の武将友好度を獲得できるパネルミッションの開催、攻城戦に役立つアイテムの入った「攻城戦パック」の販売、攻城Lvや攻城挑戦回数が規定の数に到達すると一定期間購入できる「攻城Lvパック」の販売を商店にて行っている。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

■SSR【軍神の参謀】宇佐美定満が新登場！ピックアップ武将を選択可能な「特別登用・攻城戦勢力戦 第9期」開催！

攻城戦開催にあわせ「特別登用・攻城戦勢力戦 第9期」を開催中。開催期間は、2025年11月27日12月59分まで。

「特別登用・攻城戦勢力戦 第9期」では、攻城戦・天下争覇用特性を持つ初期威名900のSSR武将の中から1名をピックアップ武将として選択できる。ピックアップ武将の候補には、今回初登場となる【軍神の参謀】宇佐美定満も含まれる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

■ご当地イベント「第19回 上田城紅葉まつり」を11月7日より開催！

2025年11月8日～11月9日に長野県上田市で開催される、「第19回 上田城紅葉まつり」とコラボしたご当地イベントを開催。現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、パネルミッションを達成することで、称号などのゲーム内アイテムを獲得できる。開催期間は、2025年11月7日13時～11月17日12時59分まで。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

【目玉報酬】

【現地の催し】

ご当地イベントの参加特典として、パネルミッション完全達成で記念証と『出陣』オリジナルクリアファイル（第19回 上田城紅葉まつり）をプレゼント。記念証の裏面にはシリアルコードが記載されており、案内にしたがってシリアルコードを入力すると登用札×5を獲得できる。

■受け取り方法

『信長の野望 出陣』ブースにて、ご当地イベント「第19回 上田城紅葉まつり」のパネルミッション完全達成画面を提示。

■受け取り可能期間

2025年11月8日10時～16時

※特典は無くなり次第、終了となります。

※2025年11月9日はブースの出展はなく、記念証などの受取はできませんのでご注意ください。

【上田城紅葉まつりとは】

徳川軍を二度にわたり撃退した智将・真田昌幸が天正11年（1583）に築いた不落の名城・上田城。その跡地で開催される「上田城紅葉まつり」では、全国の武将隊が集う迫力のステージイベント「戦国GIG 凱-KACHIDOKI-」や、力強い鼓動が響く「太鼓まつり＜秋の陣＞」を開催。

地元グルメや特産品が並ぶ「尼ヶ淵横丁」、幻想的な「紅葉ライトアップ」など、歴史と自然が織りなす秋のひとときを五感で堪能しよう。開催日時は、2025年11月8日～11月9日まで。

●「第19回 上田城紅葉まつり」公式サイト

https://ueda-kanko.or.jp/special/kouyoumatsuri2025/

【注意事項】

※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。