「特別登用」「登用」にSSR【賢才武略】長野業正（ながのなりまさ）が追加！

コーエーテクモゲームスは11月13日、iOS／Androidにてサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、来訪イベント 第20期「鍛冶屋」を開催中。開催期間は、2025年11月20日12時59分まで。

※来訪交換所は11月27日12時59分まで。

「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第20期「鍛冶屋」では「来訪者」として「刀鍛冶」「鎧鍛冶」がフィールドに現れる。

来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得できる。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換可能だ。

【今回の特別な内容】

●来訪交換所に、鍛冶屋来訪時のみの交換品として「精錬銀箱」「打直し札・珍」「打直し札・並」を追加

●鍛冶屋来訪時のみの販売品として「来訪パック・装備品」を追加

【パネルミッション】

ミッションをクリアすることで、「木材」「精鉄」「生糸」といった技術開発素材を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「名匠」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放」を販売する。

また、鍛冶屋来訪時のみの販売品として、「特別打直し札」や「SSR装備品箱・鍛冶屋2」などが入った「来訪パック・装備品」を販売。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

【刀鍛冶の交換所目玉商品】

●打直し札・珍 ×10

●打直し札・並 ×20

●技巧の巻・黄 ×5

【鎧鍛冶の交換所目玉商品】

●精錬銀箱 ×10

●修練の大結晶 ×32

●技巧の巻・赤 ×3

●技巧の巻・青 ×3

【名匠の交換所目玉商品】

●精錬銀箱 ×10

●打直し札・珍 ×10

●打直し札・並 ×20

●修練の大結晶 ×48

●技巧の巻・赤 ×3

●技巧の巻・青 ×3

●技巧の巻・黄 ×3

■「特別登用」「登用」にSSR【賢才武略】長野業正が新登場！

常設の「特別登用」「登用」にSSR【賢才武略】長野業正が追加された。

※常設の「登用」「特別登用」は登用機能メンテナンス終了後に追加されます。

※選べるピックアップ枠の詳細は提供割合をご確認ください。

＜長野業正について＞

山内上杉家臣。主家滅亡後も居城・箕輪城を守り、武田信玄の侵攻を6度に渡って撃退した。「業正がいる限り、上州には手は出せぬ」と信玄を嘆かせた智将。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。