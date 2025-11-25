任天堂は11月25日、同社が販売するゲーム機「Nintendo Switch」および「Nintendo Switch 2」のシステムバージョンアップデートを実施したと発表した。最新バージョンは「21.0.1」となる。

今回のバージョンアップでは、ローカル通信のまるごと転送でエラーが発生する問題や、コントローラーやBluetoothオーディオが接続できなくなる問題などを修正している。

【修正内容】

●ローカル通信のまるごと転送において、データの転送中にSwitch側でエラーコード「2011-0301」または「2168-0002」が繰り返し発生することがある問題を修正しました。

●スリープや機内モードを解除したときに、コントローラーやBluetoothオーディオが接続できなくなることがある問題を修正しました。

●Nintendo Switch向け更新ページ

https://support.nintendo.com/jp/switch/system_update/index.html

●Nintendo Switch 2 向け更新ページ

https://support.nintendo.com/jp/switch2/update/index.html#content

© Nintendo

Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。