世界60ヵ国・100都市以上の滞在経験がある筆者が、最新のトラベル情報をお届けしているこの連載。今回は、現地で使えるモバイル回線についての最新情報をお伝えします。

●「それでも足りない時」用に、激安eSIMを探してます

一昔前は海外に行く際に現地でのモバイル通信が悩みのタネ……だったのですが、数年前にahamoと楽天モバイルのローミング無料がスタートし、さらに今年に入ってドコモ・au・ソフトバンクの無制限プランもローミングが無料になったため、実はあまり困っていません。最近は渡航先で現地キャリアのSIMを購入することもすっかり減りましたし、旅行向けのeSIMを購入するケースも減っているのが現状です。

購入機会があるとすれば、楽天モバイルをセットしている端末が2GBまでなので、その「買い足し」といった感じ。この場合、極力安いeSIMサービスを探して、購入することになります。

これまでeSIMを購入する場合、「eSIMDB」という比較サイトを使って、コスパの良いeSIMサービスを探していました。ですが、先日ふとOTA（オンライン・トラベル・エージェンシー）の「Trip.com」のサイトをみていたところ、eSIMサービスを激安で提供しているのを発見。ちなみにeSIMDBには、Trip.comは登録されていないため、見落としていました。

●【衝撃】最安値は100円以下が多く、これは"価格破壊"

価格をチェックしてみると、例えばヨーロッパ33ヵ国周遊タイプが500MB／日で32円。しかも原稿執筆時はセール期間中で16円と破格の料金。そのほかの地域も最安値は100円以下が多く、はっきり言って比較云々の話ではありません。価格破壊です。