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公式番組「KONAMI PRESS START」にて発表

「サイレントヒル」リメイク決定　あの恐怖が26年ぶりによみがえる

2025年06月13日 11時40分更新

文● Zenon／ASCII

　コナミデジタルエンタテインメントは6月12日、公式情報番組「KONAMI PRESS START」にて、初代「SILENT HILL（サイレントヒル）」のリメイク版を制作中だと発表した。

　「サイレントヒル」は1999年にPlayStationで発売されたホラーアドベンチャーゲーム。濃い霧に包まれた観光地・サイレントヒルという町を舞台に、異形の怪物が徘徊するなか行方不明となった娘を探すことになる。

　この発表にユーザーは「1はマジで最高」「夢じゃねぇよな…」「嬉しいけど開発忙しくね？」「これが成功すれば3リメイクも期待できる…！」と大興奮。日本を舞台にした完全新作「サイレントヒルf」と合わせてファンの期待が否応なしに高まり続けている。

　開発はポーランドの開発スタジオ「Bloober Team」とKONAMIの共同プロジェクトになる模様。Bloober Teamは「サイレントヒル2」リメイクを手掛け、大成功を収めている。公式Xでも「濃霧がまた戻ってきました！」と報告していた。

　リメイクと完全新作で眠れるIP復活を目指す「サイレントヒル」。続報に期待しよう。

©Konami Digital Entertainment

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