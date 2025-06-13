公式番組「KONAMI PRESS START」にて発表
「サイレントヒル」リメイク決定 あの恐怖が26年ぶりによみがえる
2025年06月13日 11時40分更新
コナミデジタルエンタテインメントは6月12日、公式情報番組「KONAMI PRESS START」にて、初代「SILENT HILL（サイレントヒル）」のリメイク版を制作中だと発表した。
『SILENT HILL』リメイク制作中— SILENT HILL (@silenthill_jp) June 12, 2025
1999年にPlayStationにて発売した『SILENT HILL 』のリメイクをBloober Teamと制作しています。
ぜひ音声とともに動画をご覧ください。
詳細は今後の続報をお待ちください。#SILENTHILL#サイレントヒルpic.twitter.com/qMeX67FyR5
「サイレントヒル」は1999年にPlayStationで発売されたホラーアドベンチャーゲーム。濃い霧に包まれた観光地・サイレントヒルという町を舞台に、異形の怪物が徘徊するなか行方不明となった娘を探すことになる。
この発表にユーザーは「1はマジで最高」「夢じゃねぇよな…」「嬉しいけど開発忙しくね？」「これが成功すれば3リメイクも期待できる…！」と大興奮。日本を舞台にした完全新作「サイレントヒルf」と合わせてファンの期待が否応なしに高まり続けている。
開発はポーランドの開発スタジオ「Bloober Team」とKONAMIの共同プロジェクトになる模様。Bloober Teamは「サイレントヒル2」リメイクを手掛け、大成功を収めている。公式Xでも「濃霧がまた戻ってきました！」と報告していた。
The dense fog returns!— Bloober Team (@BlooberTeam) June 12, 2025
We are thrilled to announce that a #SILENTHILL remake project is in the works at Bloober Team, developed in close cooperation with our friends from @Konami!#KONAMI#BlooberTeampic.twitter.com/Kn38a0BN3K
リメイクと完全新作で眠れるIP復活を目指す「サイレントヒル」。続報に期待しよう。
©Konami Digital Entertainment
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