ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月15日、「WIND AND SEA」とPlayStationのコラボレーションを告知。モデルに女優の加藤小夏さんを起用し、大きな反響が寄せられている。

「WIND AND SEA」は、スタイリスト・カメラマンの熊谷隆志氏が立ち上げた東京発のファッションブランド。ストリート系のアイテムを扱っており、今回のコラボではプレステロゴが施されたスウェットやカットソー、ゲーミングジャージなどがラインアップされているという。

モデルに起用されたのは、女優の加藤小夏さん。9月にコナミデジタルエンタテインメントが発売したホラーゲーム「サイレントヒルf」の主人公・雛子の顔モデル、モーション、ボイスを担当した。

その後ゲーム実況配信デビューし、YouTubeチャンネル「SILENT HILL f を本人がやります」を立ち上げ、大ブレイク。記事執筆時点でチャンネル登録者数も41万人まで膨れ上がっている。

先日はレンタルPS5を卒業し、自前のPS5を購入する動画も投稿。その動画もすでに100万回の視聴回数を数え、注目度の高さがうかがえる。

今回のコラボに対し、ユーザーからは「すっかりゲーミング女優に」「配信活動がここまで影響出るとは」「あの小夏さんを採用とか狂ってる（褒めてます）」「公式の仕事が早い」「公式SEAギャル小夏が爆誕してしまった」「乗るしかねぇこのビッグウェーブに!!」「鉄パイプもぜひ」と大反響。

コラボアイテムは12月20日発売だ。そのほか、メガネっ子姿などを披露しているので合わせてチェックしてほしい。