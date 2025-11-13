モトローラの日本仕様スマホがついに2万円台！ 防水・防塵・おサイフ完備で最強コスパ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【セール】Motorola（モトローラ）motorola g66j 5G PANTONE 8GB/128GB 登場！

旅行でも日常使いでも頼れる1台。Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォン「motorola g66j 5G PANTONE」が、Amazonに登場しました。

IP68／IP69の最高レベル防水防塵性能と、FeliCa（おサイフケータイ）対応を両立した、日本仕様モデル。参考価格34,800円のところ、18％OFFの28,600円というお買い得価格で手に入ります。

Motorola（モトローラ）motorola g66j 5G PANTONE 8GB/128GBの特徴

① 最高クラスの防水・防塵性能とFeliCa対応

IP68（粉塵・水没に強い）およびIP69（高圧・高温水流にも耐える）を取得。アウトドアやキッチンなど、水まわりの使用も安心です。さらに日本向けにFeliCa（おサイフケータイ）を搭載し、電子決済にも対応しています。

② 大画面6.7インチ＆120Hzのなめらか表示

6.7インチのフルHD＋ディスプレイを採用。120Hzの高リフレッシュレートで、動画視聴やSNSも快適に楽しめます。

③ 大容量バッテリーと最新OS

5200mAhのバッテリーを搭載し、長時間の外出でも安心。OSはAndroid 15、メモリ8GB／ストレージ128GBと、普段使いに十分な性能を備えています。

お得な価格で手に入れるチャンス！

防水・防塵・FeliCa対応の日本仕様SIMフリースマホを、2万円台で手に入れるチャンス。この機会をお見逃しなく！