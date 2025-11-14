ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月13日、日本国内のPlayStation Store（PS Store）にて、「楽天ペイ」および「メルペイ」でのお支払いへの対応を開始したと発表。

これにより、PlayStationアカウントと紐づけることで、PS Storeからデジタル版ゲームやダウンロードコンテンツを「楽天ペイ」「メルペイ」で直接購入できるようになった。

PS4、PS App、およびWebブラウザでの支払いは全ユーザーが利用可能。PS5でのみ、利用アカウントを段階的に拡大しているところだという。

また、支払いだけでなくウォレットへのチャージにも対応。PS Plusなどの定額サービスへの支払いにも利用でき、「楽天ペイ」で支払った場合は購入金額に応じた「楽天ポイント」も獲得できる。もちろん獲得したポイントはPS Storeの支払いで利用可能だ。

「楽天ペイ」「メルペイ」を利用している人は、この機会に活用してみてはいかがだろうか。

