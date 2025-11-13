ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月13日午前10時より、国内の取扱店およびECサイトにて、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」の予約受付を開始したと発表。

公式の「ソニーストア」だけでなく、Amazon.co.jpやビックカメラ.com、Rakuten ブックスなど多数のサイトで受付中だ。記事執筆時点では、とくに売り切れなどにはなっておらず、誰でも買える模様。

本モデルは、日本国内での使用に限定したPS5。本体言語を「日本語」かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationアカウントでのみ利用可能となる。PS5の基本性能はそのままで、価格を従来の7万2980円から5万5000円（1万7980円引き）に引き下げた。

ユーザーからは「これから買う人には超朗報」「5万5000円なら手が届く」「クリスマスにちょうどいいな」など、喜びの声が寄せられている。

なお、別売りのディスクドライブや縦置きスタンド、本体カバーなどの周辺機器と互換性があるため、ディスク版のソフトを遊びたい場合はそちらで対応可能だ。

