Granite Rapids世代のワークステーション向けCPU
最上位のXeon 698Xは最大86コアで7699ドル！インテルがXeon 600プロセッサーを発表
2026年02月03日 06時30分更新
こんにちは、ジサトライッペイです。インテルが開発コードネーム：Granite Rapids-WSこと、Xeon 600プロセッサーを発表しました。Xeon W-3500プロセッサーやXeon W-2500プロセッサーの後継で、ワークステーションなどのHEDT向けのCPUになります。
最上位のXeon 698Xは86コア/172スレッド
Pコアを最大86基搭載し、前世代からシングルスレッドで最大9％、マルチスレッドでは最大61％も性能が向上しています。AI開発でも有用な設計になっており、Intel AVX-512のほか、Intel AMXは従来のINT8やBF16のほか、新たにFP16もサポート。
対応チップセットはIntel W890で、ソケットはLGA4710-2。Intel Wi-Fi 7に対応し、PCI Express 5.0は128レーンも使えます。メモリーは最大8チャンネルで、MRDIMMにも対応。最大動作速度はDDR5-8000です。
Intel W890チップセット搭載マザーボードは、原稿執筆時点ではまだどこのメーカーさんの情報もありませんが、CES 2026でASUSがティザーで公開したアレがきっとそうなのだと思います。
