インテルはHot Chips 2025で、"Clearwater Forest the Next Generation Intel Xeon Processor with Efficiency Core"と題した講演を行なった。ただインテルは10月初頭にIntel Technology Tour 2025を開催しており、ここでもClearwater Forestの詳細が公開されている(こちらのツアーはKTU氏が参加しているので、いずれツアーの説明もあるかもしれない)。そこで、両方の情報をまとめる形で解説していこう。

インテルは「1分45秒でわかるIntel Technology Tour 2025」を公開しており、Clearwater Forestの出荷開始時期は2026年前半になると説明。ウェハーの写真やパッケージなどを公開している。

Eコアを採用する次期Xeonのコードネーム

Clearwater Forest

Clearwater Forestは、Intel 18Aで製造されたCPUタイルが4枚ずつ、アクティブベースタイルに載せる。これが3組並んで、両端にはI/Oタイルが接続されるという構造である。

Tech Tourの方ではもう少し詳細が公開されており、アクティブベースタイルがIntel 3、I/OタイルがIntel 7である。そして間は12基のEMIBで接続されるとしている。

そのCPUタイルについて。まず利用されるEコアであるが、限りなくSkymontに近い。

Front-End/Out-of-Order Engine/Execution Engine/Memory Subsystemのすべての構成が、Arrow Lakeで搭載されたSkymontと完全に同じとなっている。

この新コア、実際にはDarkmontというコードネームとなっているが、Skymontとの違いはおそらくサーバー向けの拡張、すなわちECCのサポートやセキュリティ機能などの部分のみで、Skymontはクライアント向けということで無効にした機能を有効化しているだけと思われる。