インテル、ポータブルゲーミングPC向けCPU「Arc G3」と「Arc G3 Extreme」を発表！XeSS 3でマルチフレーム生成も対応

どうも、ジサトライッペイです。2026年5月28日（日本時間）、インテルは次世代のポータブルゲーミングPC（携帯ゲーム機型ハンドヘルドPC）向けに「Intel Arc Gシリーズ・プロセッサー」（以下、Arc Gシリーズ）を発表しました。

今回発表したモデルは、「Arc G3」と「Arc G3 Extreme」の2モデル。これらを採用したPCは今後数ヵ月以内に発売する見通しで、Acerの「Predator Atlas 8」、MSIの「Claw 8 EX AI+」、One-Netbookの「OneXPlayer」などを予定しているとのこと。

Arc Gシリーズは、名前こそ同社のGPUブランドである「Arc」を冠しておりますが、Core Ultraシリーズ3（開発コードネーム：Panther Lake）がベースになっているSoCになります。すなわち、Windows 11で動作するまごうことなきx86 CPUです。

というわけで、Intel 18Aプロセスで製造したPコアを2基、Eコアを8基、LPEコアを4基搭載するそうな。内蔵GPUはArc G3 Extremeが「Arc B390」（Xeコアは12基）、Arc G3は「Arc B370」（Xeコアは10基）で、いずれもマルチフレーム生成に対応した「XeSS 3」が使用できます。

最大メモリークロックはLPDDR5/X-8533と高速です。内蔵GPUが強くてもメモリーが低速だと思うように実力を発揮できませんからね。cTDP（Configurable TDP）はArc G3 Extremeが8～35W、Arc G3が8～30WとCore Ultra X7/X9よりもだいぶ省電力なので、バッテリー駆動時間も期待できそうです。



また、対応タイトル限定ですが、クラウドから事前にコンパイルしたシェーダーファイルをダウンロードして、ゲームの起動を高速化する「Intel Precompiled Shaders」機能や、Windows 11のコントローラー操作に最適化したXboxモードもArc Gシリーズのポイント。ほか、Intel Wi-Fi 7 R2、デュアルBluetooth 6、Thunderbolt Shareが使えるThunderbolt 4もサポートしています。

ポータブルゲーミングPCは、「ROG Ally」を皮切りに徐々にモバイルPC市場でシェアを拡大しつつあるジャンルです。そして、このジャンルではこれまで「Ryzen Zシリーズ」がしばしば支配的でした。Arc Gシリーズは、そこに分け入るインテルの対抗CPUという位置付けでしょう。今年もCOMPUTEXがもうすぐはじまります。Arc Gシリーズを採用したポータブルゲーミングPCが数多く発表されそうですね。楽しみです。