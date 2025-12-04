【PUACL2026、Day6】大一番でニャースが輝く！ VARRELが逆襲開始、リーグ終盤でプレイオフ進出を虎視眈々と狙う!!

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月7日は大会6日目の「Day6」です。

Day6のROUND 3、MATCH 1は、Day5終了時点でリーグ総合ランキング8位のZETA DIVISIONと、10位のVARRELが激突。

この対決を2-1で制したのはVARREL。GAME 1ではルるる選手のメガルカリオ、GAME 3ではKanpi選手のニャースが活躍。特にニャースはこのDay6で使用可能になったポケモンで、1対1にはとりわけ強く、VARRELはその特徴を効果的に活かしていた印象です。この大一番で新しく参戦したポケモンを使って勝利に結びつけるあたり、プロの実力がうかがいしれますね。

PUACL2026の予選リーグは、Day6〜Day7の試合結果で、プレイオフ進出が左右される状況。15勝以上でプレイオフ進出確定ですが、ポケモンユナイト公式のXでは、プレイオフ進出のボーダーラインを「13勝」としています。

ここから先に行くために負けられないVARRELとZETA DIVISION、まずはVARRELに軍配。リーグ終盤でプレイオフ進出を虎視眈々と狙うVARREL、まだまだ諦める必要はないZETA DIVISION。ここからどうなっていくでしょうか。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。