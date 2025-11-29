eスポーツのイベントに協賛するのは今回が初

チーム戦略バトルゲーム『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める国際公式大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（PUACL2026）」が開催中。大きな盛り上がりを見せています。

3月28日（土）および29日（日）には、神奈川県の横浜BUNTAIにて、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」も開催。アジア各国の予選を勝ち抜いた強豪チームが集結し、観客の前で熱戦を繰り広げます。

このPUACL2026に協賛しているのが、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」です。Qoo10が、eスポーツのイベントに協賛するのは今回が初となるとのこと。

さっそく、2月7日には「PUACL2026大会特設ストア」が開設され、各グッズが先行販売されています（https://www.qoo10.jp/shop/puacl2026_goods_store）。

Qoo10は、これまでもマラソン、バスケットボール、バレーボールなど、さまざまなスポーツイベントへ協賛してきました。今回は、なぜeスポーツの大会を選んだのか？そして、それがポケモンユナイトの公式大会「PUACL2026」である理由は？

PUACL2026に密着取材しているASCII.jpが、その疑問を解消すべく、Qoo10にインタビューを敢行。話をうかがっていくと、eスポーツに対するQoo10の相性の良さ、PUACL2026に対する思いが見えてきました。

eスポーツへの初挑戦——協賛となった背景

——まず、Qoo10がPUACL2026に協賛することになった経緯からお聞きしたいです。

権田進之介チーム長（以下、権田） 我々のQoo10というブランドをより多くの方に知っていただくために、2025年から、マーケティング施策の一環としてオフラインマーケティングへの投資を注力してきました。

その中で、昨年は主にスポーツやエンタメ領域のイベントへの投資を多く行ってきたのですが、今年からオフライン／オンライン両軸をそれぞれ強化していく流れの中で、eスポーツにもお話をいただけまして。そこで、初めてのチャレンジをしたいという経緯で、スポンサーに手を挙げさせていただきました。

我々はEC上で物販を行っておりますので、グッズ販売との親和性が高い点もあり、ご一緒させていただく運びになりました。