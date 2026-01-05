ポケモンは1月8日15時より、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）においてランクバトルのシーズン5を開催すると発表した。期間は1月29日まで。

今回の報酬では、通常のプレイでは入手できないジュカインナイト（ジュカインをメガシンカするアイテム）が手に入る。Sランク到達が条件だ。

そのほか、ゲッコウガナイト、マフォクシナイト、ブリガロナイト、セグレイブナイトがＹ〜Ｖランクのランクアップ報酬として再登場。これらをまだ獲得していない場合は、少しランクバトルを遊ぶだけで手に入るので、挑戦してみてはいかがだろうか。

なお、使用できるポケモンはレギュレーションで定められており、いわゆる「伝説のポケモン」と呼ばれるものは使用不可となっている（例：図鑑No.228ゼルネアスなど）。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

