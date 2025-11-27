ポケモンは11月27日、「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）において更新データ（Ver.1.0.3）を配信。ランクバトル報酬のメガストーンを受け取れない不具合などを修正している。

【確認済みの以下の不具合の修正】

●ランクバトルにて、報酬のメガストーンを受け取れるランクに達しても、受け取ることができない場合がある。（シーズン2で発生） 【該当プレイヤーへの対応】

●ランクバトルのシーズン2で当事象が発生し、マフォクシナイトやゲッコウガナイトを受け取ることができなかったプレイヤーは、更新データ配信後にランクバトルの画面を表示すると報酬を受け取ることができます。

また、本日15時よりランクバトル・シーズン3が開幕する。報酬のメガストーンはYランクで「ゲッコウガナイト」、Vランクで「マフォクシナイト」、Sランクで「ブリガロナイト」が入手できる。

レギュレーションとしては、新たに伝説のポケモン「ジガルデ」が解禁。前シーズンは「奈良公園」と呼ばれるほど伝説のポケモン・ゼルネアスが猛威を振るっていたが、今度のシーズンはどうなるのだろうか。シーズン3の期間は12月18日までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。