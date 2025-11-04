まだやるんだ！「ポケモンS・V」最強のサザンドラ登場 11月7日から
ポケモンは11月3日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、「最強のサザンドラ」に挑戦できるテラレイドバトルを予告した。期間は2025年11月7日～11月10日と、11月14日～11月17日の2回に分けて開催される。
本イベントでは、★7の黒い結晶のテラレイドバトルで「さいきょうのあかし」を持つ「どく」テラスタイプのサザンドラと戦える。
いわゆる“600族”と呼ばれる強力なポケモンであるサザンドラ。通常個体であればタイプは「あく」「ドラゴン」で特性は「ふゆう」となる。どくタイプならじめん技で攻めたいが、特性で無効化されるので注意が必要だ。
イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。
※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。
ユーザーからは「Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」が発売してもまだイベントが続くことに驚きと喜びの声があがり、「より、パルデアに帰ろう」「忘れられてなくてよかった」「SV最高！」など、「Z-A」が盛り上がっているなか、こちらの攻略に舞い戻るトレーナーも多くいるようだ。
・【予告】黒い結晶のテラレイドバトルに最強のサザンドラが出現！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/392.html
