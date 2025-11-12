このページの本文へ

11月13日スタート

餃子の王将、ドデカ焼豚の“極王（ゴクオウ）ラーメン”発売へ！ 980円、これは食べたい

2025年11月12日 12時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

ドデカサイズのプレミアムの焼豚

　王将フードサービスは「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて「極王（ゴクオウ）餃子の王将ラーメン」を11月13日より販売します（一部店舗のぞく）。

極王（ゴクオウ）餃子の王将ラーメン！

　餃子の王将の定番ラーメンを、ワンランク上の味わいに仕立てたという一杯です。

▲極王餃子の王将ラーメン　980円

　醤油豚骨ベースのコク旨スープとコシのある平打ち麺に、大ぶりのプレミアム焼豚や白ネギ、チンゲン菜などをトッピング。

　このプレミアム焼豚は、日本ハム社の国産ブランド豚「麦小町」を使用した、ジューシーで肉の旨味がぎゅっと詰まったこだわりの逸品といいます。

　サクサクのフライドオニオンと香ばしい焦がしネギオイルを調合した“フライドオニオン焦がし葱油”がスープに溶け込むことで、香味豊かでコク深く楽しめるんだとか。

約1000円のちょっとリッチラーメン
こだわりの焼豚にも注目！

　焼豚に使用している「麦小町」は、について一般的な豚肉と比較して、旨味成分であるグルタミン酸が約1.6倍だそう。ポスターによると“ドデカサイズ”と書かれているので、プレミアムな味わいと食べ応えに味わいに期待できます！

　約1000円の極王（ゴクオウ）。定番ラーメンを突き詰めた味わいというだけに気になりますね。

※記事中の価格は税込み

