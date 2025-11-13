総重量1kgに迫る「あふれ盛り肉カレーうどん」！全国の店舗で本日販売スタート

はなまるうどんは、期間限定「あふれ盛り肉カレーうどん」を11月13日より全国の店舗で発売します。各店1日15食限定での提供です。
総重量1kgに迫る「あふれ盛り肉カレーうどん」
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が香川県にのみ展開している「肉店（高松兵庫町店）」で生まれた重量級メニューが全国の店舗で登場。
▲あふれ盛り肉カレーうどん （中）1300円 （大）1480円
（テイクアウトは容器代＋30円）
うどん2玉（中サイズ）とスパイシーなカレーだしに、甘辛く煮た牛肉とサクッとジューシーな豚カツをトッピング。
「牛肉＆とんかつのWトッピング」で、総重量は1kgに迫る（中サイズの場合、約950g）、はなまる史上最大級のボリュームが特徴です。
器ぎりぎりまで攻めた「あふれ盛り」のビジュアルが圧巻なんだと。
はなまるのカレーうどんのモデルは「おうちカレー」へえ～
はなまるうどん肉店（高松兵庫町店）は、「煩悩」をテーマにした、はなまる初の肉特化型店舗で、圧倒的なインパクトのオリジナルメニューを展開しています。今回は肉店限定のメニューが全国でも味わえる機会ですよ。
なお、はなまるうどんのカレーうどんは、一号店の店長のおうちカレーを元にしているそうな。たっぷり入ったゴロゴロ野菜がうれしい人気メニューを、豪華トッピングとともにかっこめちゃえます！
※記事中の価格は税込み