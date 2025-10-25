ローソンから“お芋スイーツ”勢ぞろい！ さつまいものスイーツ＆パン登場

ローソンは10月28日より、「お芋」をテーマにしたウチカフェスイーツとベーカリーを発売します。秋の味覚・さつま芋の味わいを楽しめる新作がそろいます。

▲Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール（紅はるか） 408円

お芋風味のホイップクリームとお芋餡を、さつま芋入りのもちもち生地で巻いたスイーツです。香ばしく濃厚な甘みが広がります。

▲Uchi Café おいものクレープ 346円

スイートポテトとカスタードホイップを包んだクレープです。ほんのり甘く、ほっくりしたお芋の食感を楽しめます。

▲Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか） 192円

ふわもち生地の中においもホイップをたっぷり入れた、とろける食感の冷やしクリームパンです。

▲おいものクイニーアマン 紅はるか 171円

紅はるかの芋あんを包んだ、秋らしい味わいのクイニーアマンです。

ローソンから3種のおいもスイーツ

ほっこりさつま芋が主役！

どの商品もさつま芋を使い、秋ならではの甘く香ばしい味わいを堪能できます。コンビニで手軽に味わえる季節のスイーツとして、おやつ時間をちょっと特別にしてくれそう！

※価格は税込み表記です。