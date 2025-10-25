このページの本文へ

10月28日発売

ローソンから“お芋スイーツ”勢ぞろい！ さつまいものスイーツ＆パン登場

2025年10月25日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ローソンは10月28日より、「お芋」をテーマにしたウチカフェスイーツとベーカリーを発売します。秋の味覚・さつま芋の味わいを楽しめる新作がそろいます。

▲Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）　408円

　お芋風味のホイップクリームとお芋餡を、さつま芋入りのもちもち生地で巻いたスイーツです。香ばしく濃厚な甘みが広がります。

▲Uchi Café おいものクレープ　346円

　スイートポテトとカスタードホイップを包んだクレープです。ほんのり甘く、ほっくりしたお芋の食感を楽しめます。

▲Uchi Café クリームたっぷり！ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）　192円

　ふわもち生地の中においもホイップをたっぷり入れた、とろける食感の冷やしクリームパンです。

▲おいものクイニーアマン 紅はるか　171円

　紅はるかの芋あんを包んだ、秋らしい味わいのクイニーアマンです。

ローソンから3種のおいもスイーツ
ほっこりさつま芋が主役！

　どの商品もさつま芋を使い、秋ならではの甘く香ばしい味わいを堪能できます。コンビニで手軽に味わえる季節のスイーツとして、おやつ時間をちょっと特別にしてくれそう！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧