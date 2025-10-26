ドトール「ミルクレープ」まるごとを4100円で販売！ Xmas商品が今年も

ドトールコーヒーショップは、「クリスマスミルクレープ」と「クリスマスモンブラン」を12月15日から数量限定で発売する。予約受付は11月1日よりスタート。

定番＆人気ケーキがクリスマス仕様に

ドトールで定番人気の「ミルクレープ」と、人気の「モンブラン」がクリスマス仕様になって登場する。

▲クリスマスミルクレープ（4100円、サイズ：5号・およそ15cm）

ドトールコーヒーショップの定番商品であるミルクレープが5号サイズのホールで登場。



端までやわらかくしっとりとした食感を大切にしたこだわりのクレープ生地とホイップクリームを丁寧に重ね、表面は香ばしいカラメル風味のナパージュでつややかに仕上げている。

▲クリスマスモンブラン（4300円、サイズ5号・およそ15cm）

イタリア栗の豊かな風味を存分に楽しめる、クリスマス限定モンブラン。チョココーティングしたアーモンドメレンゲに、スポンジとマロンクリームを重ね、なめらかなマロンホイップクリームで包んでいる。



トップにはマロンクリームとマロングラッセを飾り、華やかな仕上げも。側面にはサブレフレークをあしらい、栗の深い味わいと食感のコントラストを楽しめる、クリスマスにぴったりという一品。

まもなく予約スタート

いずれも販売期間は12月15日～25日で、店頭での事前予約受付を11月1日からスタートする。

【商品予約期間】11月1日〜12月11日

【引き渡し期間】12月15日～12月25日

※12月15日から12月19日に受け取りを希望する場合、12月8日までの予約が必須

※予約は店舗にて

早めに予約を

ドトールで毎年恒例のクリスマスケーキ。定番商品である「ミルクレープ」をホールで買えるのはこの時期ならではのお楽しみです。



なお、早めの引き取りを希望する場合は予約期間も異なるので、引き取り日が決まり次第早めに店頭にて予約しておこう。

（※文中の価格はすべて税込）