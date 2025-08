パソコンならでの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPC自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成(レシピ)を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

この夏は、発売を待ち焦がれていました! というゲームタイトルが残念ながら少ないが、秋葉原のPCパーツショップには、新たなゲーミングPCを自作、またはBTO PCを購入しようと多くの人が訪れている。

プレイしたいタイトルは、「VALORANT」「エーペックスレジェンズ」といった定番ゲームタイトルに、無料化され人気が再熱している「レインボーシックス シージ エックス」となっている感じだ。

定番タイトルを楽しめ、OS別で実売価格20万円を切る、ピラーレスPCケース&ホワイトコーディネートといったポイントを押さえた構成をパソコンショップ アークの女性スタッフ 野澤さんが提案してくれた。

野澤さんが定番ゲームタイトルとともに、推したいのが友達とワイワイ、ギャーギャー騒ぎながらプレイを楽しめるホラー系タイトルの「R.E.P.O.」や「Phasmophobia」などになるという。実際、夏らしくプレイの配信動画も増え、ハマる人が続出中となっている。

Phasmophobia, the Phasmophobia logo and Kinetic Games are either ® or TM, Kinetic Games Limited.