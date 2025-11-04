「SNK World Championship 2023 Finals」以来の優勝

日本のLaggia選手、賞金2億円以上のSNK格闘ゲーム世界大会「SWC 2025 Finals」で優勝！

文●いちえもん　編集●ASCII

　プロゲーミングチームの「REJECT」は11月3日、「FATAL FURY」部門に所属するLaggia選手が、アメリカ・アトランタで開催された「SNK World Championships 2025 Finals」で優勝したと発表した。

　「SNK World Championships 2025」（SWC 2025）は、SNKの4タイトル『FATAL FURY／餓狼伝説 City of the Wolves』『THE KING OF FIGHTERS XV』『SAMURAI SHODOWN』『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』で世界王者を決定する公式大会。10月31日から11月2日まで、アメリカ・アトランタで開催されていた。

　Laggia選手は、「SNK World Championships 2025 Qualifier Online Round - East Asia 1」で本戦の出場権を獲得。本大会では一度も敗れることなくグランドファイナルへ進出し、冷静な試合運びで優勝を手にしたとのこと。優勝賞金は150万ドル（日本円でおよそ2億3100万円）とのこと。

　ちなみにLaggia選手は、「SNK World Championship 2023 Finals」において『THE KING OF FIGHTERS XV』でも優勝している。

