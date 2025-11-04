「SNK World Championship 2023 Finals」以来の優勝
日本のLaggia選手、賞金2億円以上のSNK格闘ゲーム世界大会「SWC 2025 Finals」で優勝！
プロゲーミングチームの「REJECT」は11月3日、「FATAL FURY」部門に所属するLaggia選手が、アメリカ・アトランタで開催された「SNK World Championships 2025 Finals」で優勝したと発表した。
「SNK World Championships 2025」（SWC 2025）は、SNKの4タイトル『FATAL FURY／餓狼伝説 City of the Wolves』『THE KING OF FIGHTERS XV』『SAMURAI SHODOWN』『ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝』で世界王者を決定する公式大会。10月31日から11月2日まで、アメリカ・アトランタで開催されていた。
Laggia選手は、「SNK World Championships 2025 Qualifier Online Round - East Asia 1」で本戦の出場権を獲得。本大会では一度も敗れることなくグランドファイナルへ進出し、冷静な試合運びで優勝を手にしたとのこと。優勝賞金は150万ドル（日本円でおよそ2億3100万円）とのこと。
ちなみにLaggia選手は、「SNK World Championship 2023 Finals」において『THE KING OF FIGHTERS XV』でも優勝している。