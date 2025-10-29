SNK格闘ゲームの世界一を決める「SNK World Championship 2025（以下、SWC 2025）」が、10月31日にアメリカ・アトランタで開催される。本大会の発表にあわせて、SNKは公式配信に関する情報を発表した。

SWC 2025は、SNKの格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」「THE KING OF FIGHTERS XV」「SAMURAI SPIRITS」「ART OF FIGHTING 龍虎の拳 外伝」のeスポーツ世界大会。10月31日から11月2日にわたって、アメリカ・アトランタの「DreamHack Atlanta」内で開催されるという。

本大会では、世界各地域の予選大会を勝ち抜いた招待選手と、最終予選（LCQ）の上位選手が世界一の座を賭けて競い合う。2024年～2025年の予選大会を合わせた賞金総額は、410万ドル（約6億円）以上とされている。

本大会のメインステージおよびサブステージの模様は、YouTubeおよびTwitch公式チャンネルで配信される。アメリカ・アトランタを舞台にしたSNK格闘ゲームの世界大会を、リアルタイムで観戦できるチャンス。白熱必至の激闘を配信でチェックしてみては？