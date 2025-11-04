「REJECT SF6 Div. YOUTH」の若手メンバーが快挙、「CAPCOM CUP 12」に出場へ
14歳日本人選手の「ひなお」が『スト6』国際大会で優勝！
プロゲーミングチームの「REJECT」は11月3日、「REJECT SF6 Div. YOUTH」に所属するひなお選手が、中国・成都で開催された『ストリートファイター6』の国際大会「Kuaishou FightClub Championship VI」で優勝したことを発表。
Kuaishou FightClub Championship VIは、優勝者に「CAPCOM CUP 12」の出場権が付与されるほか、上位32名にプレミアポイントが与えられるCPT2025シーズン最後となるプレミア大会。10月31日から11月2日まで開催されていた。
14歳のひなお選手は、初めての国際大会でいきなり優勝するという快挙を成し遂げた。落ち着いた試合運びと積極的な攻めで、強豪たちを次々と倒していったという。本大会を制覇したひなお選手は、CAPCOM CUP 12の出場権を獲得した。
本大会では、同チームのストリートファイター部門から計3名（ひなお選手、eguto選手、ときど選手）がトップ6入りを果たした。なお、トップ8進出を決めたひなお選手とeguto選手は、JeSU公認プロライセンスの推薦を受けるとのこと（ひなお選手はジュニアライセンスの予定）。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲーム「高すぎる」「ちゃんと収益化すべき」……「スト6」世界大会の有料配信、価格で賛否両論
ゲーム『スト6』でのゲーム内コラボも！マクドナルドでストリートファイターシリーズとのコラボキャンペーン「ストリートバーガーズ」がスタート
ゲーム「スト6」世界大会を制したプロゲーマー・翔選手が引退へ 神経機能の不調により
ゲームカプコン、「スト6」公式世界大会のライブ視聴有料化に関する声明を発表 「慎重に協議を重ねており、調整に時間を要しております」
ゲーム日本のLaggia選手、賞金2億円以上のSNK格闘ゲーム世界大会「SWC 2025 Finals」で優勝！
ゲーム「REJECT」若手選手の育成・支援プロジェクト発足！ 「ストリートファイター」部門にtako選手、雄次郎選手、eguto選手、ひなお選手が加入