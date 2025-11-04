プロゲーミングチームの「REJECT」は11月3日、「REJECT SF6 Div. YOUTH」に所属するひなお選手が、中国・成都で開催された『ストリートファイター6』の国際大会「Kuaishou FightClub Championship VI」で優勝したことを発表。

Kuaishou FightClub Championship VIは、優勝者に「CAPCOM CUP 12」の出場権が付与されるほか、上位32名にプレミアポイントが与えられるCPT2025シーズン最後となるプレミア大会。10月31日から11月2日まで開催されていた。

14歳のひなお選手は、初めての国際大会でいきなり優勝するという快挙を成し遂げた。落ち着いた試合運びと積極的な攻めで、強豪たちを次々と倒していったという。本大会を制覇したひなお選手は、CAPCOM CUP 12の出場権を獲得した。

本大会では、同チームのストリートファイター部門から計3名（ひなお選手、eguto選手、ときど選手）がトップ6入りを果たした。なお、トップ8進出を決めたひなお選手とeguto選手は、JeSU公認プロライセンスの推薦を受けるとのこと（ひなお選手はジュニアライセンスの予定）。