SNKは11月3日、発売中の対戦格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves（餓狼伝説CotW）」について、「ストリートファイター」とのコラボレーションキャラクター「春麗」を11月5日に配信すると発表した。同シリーズとのコラボは「ケン」に続き2人目となる。

春麗を操作するには、DLC「シーズンパス1」が必要。ただ現在はソフト本体とセットになった「SPECIAL EDITION」のみ販売中なので、ゲームを購入すれば自動的に春麗も操作できるようになる。

人気アニメーター大張正己氏による記念アニメーショントレーラーも公開。「餓狼伝説」の舞と、「ストリートファイター」の春麗が、華麗なバトルを繰り広げる。

ユーザーからは「SNKありがとう！」「冬と聞いていたが、思ったより早かった」「春麗と不知火舞…元ネタはこれか！」「これは素晴らしいアニメ」「バリってるねぇ」「スーファミ世代には信じられない！」と好評の声が寄せられている。

11月5日より配信される春麗は、歴代「ストリートファイター」シリーズのさまざまな動作やコンボに加え、「ストリートファイター6」の“Outfit 2”で登場するチャイナドレスのコスチュームやお馴染みの挑発モーションなど、魅力満載で登場。さらに「ARCADE MODE」や「EOST MODE」では、「餓狼伝説CotW」オリジナルのストーリーが展開する。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

（英語名： FATAL FURY: City of the Wolves）

ジャンル：対戦格闘

発売：SNK

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

※パッケージ版はPlayStation 5／PlayStation 4のみ。

発売日：発売中（2025年4月24日）

価格：

SPECIAL EDITION：7920円（パッケージ版／タウンロード版）

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～12人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）

【SPECIAL EDITION内容物】

●ゲーム本編

●シーズンパス1

DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

DLCキャラクター「ケン」（配信中）

DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

DLCキャラクター「春麗」（2025年11月5日配信）

DLCキャラクター「Mr.ビッグ」（2026年初頭予定）

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

