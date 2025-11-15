ゲーム本編＋シーズンパス1が付属
『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』3168円で買えるセールを開催中！ 安いうちに買っておけ！
SNKは11月11日から、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のセールを実施中だ。セール対象のプラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、PC（Steam／Epic Games Store）。
セール対象はデジタル版の『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 。ゲーム本編とシーズンパス1がセットになっているもの。
一番の驚きは、セール期間中は60％オフ、つまり3168円（通常価格：7920円）で購入できることだ。本編＋シーズンパス入りの豪華版を3000円台で購入できるのは、おトク以外の何物でもない。
また、シーズンパス1がセットになっている点も大きなポイント。現在配信中の「アンディ・ボガード」「ケン」「ジョー・東」「春麗」のほか、2026年初頭配信予定の「Mr.BIG」も使えるからだ。
セール終了日については、PlayStation 5およびPlayStation 4は11月21日まで、Xbox Series X|Sは11月22日まで、PC（Steam／Epic Games Store）は11月25日までとなっている。26年ぶりに復活した『餓狼伝説』をお手頃価格で買えるチャンスなので、気になる人は各ストアをチェックしてみてほしい。
■対象タイトル
『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）
■対象プラットフォーム
PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store
■割引率／価格
60％OFF
通常価格：7920円（税込）→セール価格：3168円（税込）
■セール終了日
PlayStation®5／PlayStation®4：2025年11月21日まで
Xbox Series X|S：2025年11月22日まで
Steam／Epic Games Store：2025年11月25日まで
※セールの終了時間は各ストアにて確認
※セール期間は予告なく変更される場合がある
■詳細ページ
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/nov-sale