SNKは11月11日から、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のセールを実施中だ。セール対象のプラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、PC（Steam／Epic Games Store）。

セール対象はデジタル版の『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 。ゲーム本編とシーズンパス1がセットになっているもの。

一番の驚きは、セール期間中は60％オフ、つまり3168円（通常価格：7920円）で購入できることだ。本編＋シーズンパス入りの豪華版を3000円台で購入できるのは、おトク以外の何物でもない。

また、シーズンパス1がセットになっている点も大きなポイント。現在配信中の「アンディ・ボガード」「ケン」「ジョー・東」「春麗」のほか、2026年初頭配信予定の「Mr.BIG」も使えるからだ。

セール終了日については、PlayStation 5およびPlayStation 4は11月21日まで、Xbox Series X|Sは11月22日まで、PC（Steam／Epic Games Store）は11月25日までとなっている。26年ぶりに復活した『餓狼伝説』をお手頃価格で買えるチャンスなので、気になる人は各ストアをチェックしてみてほしい。

■対象タイトル

『餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION』 デジタル版（ゲーム本編+シーズンパス1）

■対象プラットフォーム

PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■割引率／価格

60％OFF

通常価格：7920円（税込）→セール価格：3168円（税込）

■セール終了日

PlayStation®5／PlayStation®4：2025年11月21日まで

Xbox Series X|S：2025年11月22日まで

Steam／Epic Games Store：2025年11月25日まで

※セールの終了時間は各ストアにて確認

※セール期間は予告なく変更される場合がある

■詳細ページ

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/nov-sale