コナミデジタルエンタテインメントは11月10日、『WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球』のeスポーツ世界大会「WBSC eBaseball シリーズ 2025」（主催：世界野球ソフトボール連盟）のワールドファイナル（主催：全米アマチュア野球連盟）において、日本のPOME選手がワールドチャンピオンに輝いたと発表した。

計3試合のうち2勝した選手が優勝となる決勝戦で、POME選手とTomokun選手の日本人対決が実現。結果、POME選手が2試合連続で勝利し、ワールドチャンピオンを手にしたという。

POME選手のコメント

「『WBSCパワプロ』は、発売初日からずっとプレーしてきました。今までの大会で負け続けて悔しい思いをしてきましたが、今回優勝することが出来たので、今まで頑張りつづけてきて良かったなと思います。正直、Tomokun選手が強すぎて2試合目を取ることは厳しいと思っていたので、2試合目を落としても最終試合に持ち込める、と強気で試合に望めたことが勝利につながったと思います」

11月10日に実施された決勝戦の模様は以下の動画をチェックしてほしい。

■11/10(月) スーパーラウンド・決勝:https://www.youtube.com/live/MpGffycoYPI