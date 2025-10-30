トレーナーに「SSRメイクデビューガチャ第５R」をプレゼント！
これはすごい！『ウマ娘 プリティーダービー』が2400万ダウンロードを突破
Cygamesは10月30日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、2400万ダウンロードを突破したと発表。これを記念して、トレーナー全員に「SSRメイクデビューガチャ第５R」を配布している。
詳しくは、公式Xやポータルサイトを確認しほしい。
▼公式Xはこちら
https://x.com/uma_musu/status/1983416038969786557
▼公式ポータルサイトお知らせはこちら
https://umamusume.jp/news/detail?id=2873
ゲーム内では、29日より新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」をリリース。新育成ウマ娘として新衣装のトランセンドもピックアップガチャに登場している。未プレイの人は、この機会にぜひ遊んでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：2025年6月26日
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
