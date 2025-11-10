Cygamesは11月10日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新衣装の★3育成ウマ娘「[柔灯・湯の香の装い]ワンダーアキュート」が登場するガチャを開催した。

ワンダーアキュートは新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」のリンクキャラクターで、お話にも登場。話すとなんだかおばあちゃんを思い出してほっこりする、と言われる彼女の穏やかさに癒されたトレーナーも多いのでは？

今回はシナリオ内で登場した新衣装を披露。紫をベースにした衣装で、スカートは和柄で彩られ、胸元には先日登場したトランセンドと色違いのゆこま温泉のモチーフをあしらったバッジも付けている。

ユーザーからは「ミニスカ和服アキュートさんかわいい」「湯ばぁば可愛い」「女将ふつくしい…」「トレセン音頭がめちゃくちゃ似合いそう」など美しさ、可愛らしさを褒める声が寄せられている。

また、サポートカードガチャでは「SSR [無機の闘志]ミホノブルボン」「SR [続け故郷へ、けっぱり道！]ホッコータルマエ」が新登場しており、その性能にも注目が集まっている。「逃げ」のパワータイプという強力な内容で、「バカヤロウ！もう石が無いんじゃ」「これはあかんやつ」「人権クラスじゃねぇか…」とそのスペックを見て課金を覚悟する声も。

新衣装★3ワンダーアキュートとSSRミホノブルボンのガチャ期間は、2025年11月19日11時59分までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

