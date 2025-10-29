Cygamesは10月29日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」にて新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」を実装した。

今回のシナリオでは、トレーニングと並行して温泉の掘削（くっさく）をする。すると旅館ランクが上がり、温泉に浸かった際の満足度が上昇するとのこと。温泉では体力の回復やトレーニングに有利な効果が発揮されるので、思う存分堪能しよう。

新シナリオのキャラクターとしては、旅館の女将「保科健子」と、修業中のウマ娘「ユノハナブルーム」が登場。いずれも人気が出そうなキャラクターだ。

ガチャには新衣装をまとった★3育成ウマ娘「[宵闇ネオカグラ]トランセンド」と、サポートカードに「SSR [ゆるり、ゆこま旅館]保科健子」「SSR [天才的ユートピア]トウカイテイオー」が登場している。ガチャ最大80連無料キャンペーンも始まっているので、ぜひログインして遊んでみては。

ユーザーからは「温泉シナリオめっちゃイイな……」「温泉入るの癒される」「旅館カラオケ楽しそう」など、好評の声。いっぽう、「新シナリオ、緩いと思ったらわけわからんぞ」「俺たちは雰囲気でウマ娘をやっている」と新仕様が把握しづらいという意見も。

また、騎手の武豊さん、クリストフ・ルメールさん、そしてスペシャルゲストの友近さんが登場するCM「あったけ～」編も公開。「15秒の情報量じゃないんよ」「あっ武～」「新シナリオ来るたびルメールの演技力が上がってるの面白すぎる」「ついに友近まで巻き込んだサイゲ」と楽しむ声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

