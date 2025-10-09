「ウマ娘」サーカス衣装のトーセンジョーダン10月10日追加 「覚悟してた」「新シナリオ前なのに冗談じゃない（でも引く」

Cygamesは10月9日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、10月10日より配信する新ガチャの情報を公開した。

プリティーダービーガチャに新衣装の★3トーセンジョーダンが登場。また、サポートカードガチャにSSRカレンブーケドール・SRサクラチトセオーが登場するという。

今回実装されるサーカス衣装のトーセンジョーダンは、9月29日から開催中のストーリーイベント「Act 0：脚光、届けトラピーズ！」で初登場。イベント開催と同時のガチャにいなかったものの、なんと3人目の新衣装キャラとして実装される形だ。

ユーザーからは「イベントを見て覚悟してた」「新シナリオ前なのに冗談じゃない（でも引く」「未来の自分が奢ってくれる魔法のカードの出番か…」など、わかっていても引かざるを得ないという声が寄せられている。

ちなみに、新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」は10月下旬に追加予定。新シナリオ実装時のガチャは有能なものが多い傾向がある。

トーセンジョーダンの性能は、中長距離適性の差しが得意。加速力を上げる強力なスキル「王手」の覚醒「ここ、カマしどきっしょ！」の効果に注目し、有馬記念で強そうだという意見も見られた。

新サポートカードのSSRカレンブーケドールについては、先行特化の金スキル「開花」と回復スキル「円弧のマエストロ」を入手できるスタミナタイプ。「とっても素敵」「美しすぎる」「すっごいいい匂いしそう」など、イラストの美しさに目を奪われるコメントが多かった。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© Cygames, Inc.

AppleとAppleのロゴは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。

iOSは、Ciscoの米国およびそのほかの国における商標または登録商標です。

AndroidおよびGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。