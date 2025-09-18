Cygamesは9月19日、ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の公式X（Twitter）にて、9月19日より配信する新ガチャの情報を公開した。

新キャラクターとしてプリティーダービーガチャに★3「[精粋]ビリーヴ」が登場。また、1回限り有償ジュエル1500個を使用してSSR1枚確定で引ける「4.5th Anniv.セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催する。

ユーザーからは「ついに短距離の3バ鹿が揃う！」「ビリーヴ実装は熱いな」「短距離の名馬が来る」「サポカSSR確定ありがてぇ」など、多くの反応が寄せられている。

ビリーヴは2024年6月に配信された公式番組「ぱかライブTV Vol.42」で発表されたウマ娘。ゲーム内でビリーヴ、デュランダル、カルストンライトオの3人は“最速トリオ”と称されており、安心沢刺々美からも「スピードの持続力に秀でた最速トリオの一角！」と評価されている。

史実においても、モチーフとされている競走馬のビリーヴ号、デュランダル号、カルストンライトオ号は秋の短距離王決定戦と呼ばれる「スプリンターズステークス（GⅠ）」で2002年～2004年と順に勝利したという功績を納めており、同じレースを走ったこともあるという。

また、公式Xにてビリーヴの性能もあらかじめ紹介。固有スキル「念い、信ずればこそ」の効果が「ゴールするまで」と書かれているところに「異様に強い」「固有つっよ！」と注目が集まっているようだ。「ビリーヴ」ガチャは9月19日12時～9月29日11時59分までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：2025年6月26日

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

