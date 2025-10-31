またまたまたコスパが良すぎるスマホがシャオミから

ライカカメラに必要な機能全部乗せで10万円強から

シャオミからまたまた高コスパのスマートフォンが登場。「Xiaomi 15T Pro」は10万9800円という価格（大手量販店やECサイトでは10％のポイントが付くことが多いので実質約10万円です）で、ハイエンドに匹敵する性能と多彩な機能を兼ね備えた、まさに「コスパ最強」の1台です。

カメラ性能はもちろん、防水防塵、ワイヤレス充電、FeliCa（おサイフケータイ）対応と、日本のユーザーが必要とする要素をしっかり押さえつつ、バッテリーやディスプレーも妥協なしです。

特に、写真やゲームを楽しみたいユーザーや、日常使いに高性能を求める方にはぴったりの1台です。今回は、その魅力を詳しく解説します。

■Amazon.co.jpで購入