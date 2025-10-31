あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第166回
シャオミ「Xiaomi 15T Pro」
高コスパから超コスパに！ シャオミの約10万円スマホは誰にとっても不満なしの全部入り＆ライカカメラ搭載機
2025年10月31日 17時00分更新
またまたまたコスパが良すぎるスマホがシャオミから
ライカカメラに必要な機能全部乗せで10万円強から
シャオミからまたまた高コスパのスマートフォンが登場。「Xiaomi 15T Pro」は10万9800円という価格（大手量販店やECサイトでは10％のポイントが付くことが多いので実質約10万円です）で、ハイエンドに匹敵する性能と多彩な機能を兼ね備えた、まさに「コスパ最強」の1台です。
カメラ性能はもちろん、防水防塵、ワイヤレス充電、FeliCa（おサイフケータイ）対応と、日本のユーザーが必要とする要素をしっかり押さえつつ、バッテリーやディスプレーも妥協なしです。
特に、写真やゲームを楽しみたいユーザーや、日常使いに高性能を求める方にはぴったりの1台です。今回は、その魅力を詳しく解説します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）価格を大きく上回るカメラ性能と望遠レンズの進化
2）高いスペックと大容量バッテリー
3）防水防塵にFeliCa対応、さらなる便利機能も多数
購入時に注意したい側面
1）大型化による持ちにくさはあり
2）シャオミは高速で新機種が出続けて目移りする
