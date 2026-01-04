買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第25回
【2025年マイベストガジェット】シャオミらしいコスパが光るカメラスマホ「Xiaomi 15T Pro」
2026年01月04日 10時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
カメラスマホ「Xiaomi 15T Pro」
製品名：Xiaomi 15T Pro
メーカー：シャオミ
直販価格：10万9800円
昨年に続いて今年も購入！シャオミの準ハイエンド機
最近はFeliCa非対応端末を数多くリリースするシャオミ。もう「全部入り」機は出ないのかな？ と思っていたら、準ハイエンドと言える「Xiaomi T」シリーズの最新モデルは例年どおりに投入。しっかり全部入り仕様です。
実は昨年のXiaomi 14T Proも買っていて、大満足で使っていたのですが、何点か足らない部分も感じていたんです。1点目が望遠レンズの微妙さ。ペリスコ型でないのとOIS非対応で手ぶれしやすい点。デザイン面もやや微妙でした。
この感想は筆者だけではなかったらしく、まさにその部分がピンポイント改善！ 望遠レンズはペリスコ型でOIS付き。デザインもほぼ完全フラットでスマートに。ただし、少々「なんとか Pro Max」に寄せすぎという気がしないでもないですが……。
というわけで、「昨年も買ったのに今年も買うのか？」と思いつつ購入して超満足です。マクロ撮影非対応や望遠が光学５倍で2～5倍の間に隙間があるというツッコミどころはあるものの、そこまで求めるなら「Ultra」モデルでしょう。コスパも性能もカメラもほぼ文句なしの本機、国内キャリアが採用しないのはなぜか（SIMフリーのみ）、謎に感じてしまうナイスな製品と断言します！
ライカコラボのカメラ望遠がペリスコ型に進化
ライカコラボのカメラシステムは、1/1.3型のメインカメラに超広角と望遠の組み合わせ。望遠は前モデルと比べて進化。ペリスコープ型に。
物理SIMが2枚刺さりつつeSIMも使えるのは◎
nanoSIMが2枚入るのは格安SIM好きや海外に行く機会が多い人には便利な点。それでいてeSIMにも対応。SIMの使い回しで困ることはなし。
処理性能はハイエンド級ゲームにも適している
SoCはDimensity 9400+。AnTuTuのスコアは200万点以上で、ハイエンド機と言って問題なし。この性能で不十分なゲームは現状ないでしょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
