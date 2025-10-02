ライカカメラ搭載の「Xiaomi 15T Pro」はコスパ最強の猫スマホだった！

9月26日に日本でも発表されたシャオミの「Xiaomi 15T Pro」。一足先にちょっと使わせてもらったけど、猫撮りでのネコストパフォーマンス（そんな言葉ないけど）は最強のスマホかもしれないと思ったので、この連載でも紹介したい。

猫撮りって意味での注目ポイントは2点。

ひとつは「モーションキャプチャ」モードを備えていること。シャオミのミドルハイ以上のモデルには備わっているのだが、これは「動いてるものを撮る時」にオンにする。すると、室内のような明るくない場所でもシャッタースピードを上げて、被写体ブレしない写真を撮ってくれる。猫と遊びながら撮るときにこれはありがたい。

すると動いてる室内猫でもOK。カメラを……いやスマホを構えたらずんずん寄ってきた猫がチャトラのハチワレがいたので、つい撮ってしまったのがこちら。

室内ではシャッタースピードが遅くなって被写体ブレしやすいので、そこを良きに計らってくれるこの機能はありがたいのだ。もうハイエンドスマホ全部に付けてほしいくらい。

もうひとつは望遠。5000万画素の5倍望遠レンズを持っていて、中央部を使った10倍のズームもできるのだ。これは外で出会った猫を撮るのにいい。

というわけで、9月だけどまだまだ残暑厳しい暑さの日、それも12時過ぎという暑さもここに極まれりという時刻。午前中の用件を済ませてたらそんな時間になったのだが、この暑さの中、あそこの神社の猫は元気にしてるだろうかとちょっと足を伸ばしてみたら……日陰でつぶれておりました。

ここ、社殿が低い塀に囲まれてて人が入れないので、猫的にはありがたい場所なのだ。白猫と黒猫、ちゃんと日陰を選んで昼寝というか、昼ダウンしてる。

では望遠の出番だ。まずは5倍ズームで黒猫。見事なニャツバテ猫である。

白い方は10倍ズームで。35mm判換算で230mm相当。あまりに望遠過ぎても使いづらいわけで、このくらいがちょうどいい。気持ちよさそうに寝てる猫を起こさない距離感。

続いて、近くの公園へ。冒頭写真はベンチの下で暑さを凌いでるキジトラ。

わたしがあれこれ撮ってたら、長毛の2匹がベンチの下から出てきて草を食んだり、毛繕いしたりしはじめてくれたのだ。暑い中、出てきてくれてありがとう。でも近寄らせては暮れないので、10倍ズームの出番。

2匹ともちょうど舌を出した瞬間を撮れたので、今回はそれで締めたい。夏の長毛猫って見るからに暑そうなのだけど、元気そうで何より。

シャオミといえばカメラ性能に特化した「Xiaomi 15 Ultra」がトップなのだけど（スマホカメラ全体でもトップクラスだ）、その技術が降りてくるのか、ミドルハイのXiaomi 15T Proのカメラも良い感じに仕上がっててあなどりがたし、なのである。

さて次回は……次回予告なんて普段はしないけど、毎年この時期に必ず扱っている新型のアレがやっと届いたからね。iPhone 17 Pro。こっちも望遠カメラが強化されたので楽しみなのだ。

