【今週の注目】すき家の「麻辣湯」、マクドナルド人気チキン復活、カップヌードル「ペルー風」!?

ごきげんよう。焼芋のトラック販売に心惹かれる季節がやってきました。「い～しや～きいも～」の音声が聞こえるとつい買いにいきたくなるけど、肝心のトラックがどこにいるかわからない、なんてことありますよね！





肌寒くなってきましたが、おいしいものを食べて今週も元気を出しましょう！この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。

世界のカップヌードルからペルー風!?

「ペルー式チキンのクリーム煮込み味」10月27日～

日清食品は、カップ麺「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」を10月27日から全国で発売します。254円。

鶏肉を黄色唐辛子や香味野菜、牛乳などと一緒に煮込み、オリーブを添えてごはんと一緒に食べる伝統的なペルー料理「アヒ・デ・ガジーナ」を、カップヌードル流にアレンジした一杯。

松屋で感じる冬の訪れ

「牛豆腐キムチチゲ」が今年も！ 10月28日～

牛めしの「松屋」は「牛豆腐キムチチゲ」（780円）を10月28日より販売します。

松屋の“豆腐キムチチゲ”は毎年冬の時期に販売される恒例メニュー。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスに仕上げたというキムチチゲ。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープにチゲの辛さをあわせています。

すき家に話題のマーラータンをイメージにした

「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」10月29日～

牛丼チェーン「すき家」は、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を10月28日より発売します。

定番の「牛すき鍋」は、牛肉をはじめ、野菜175g以上（1日の摂取目安の半量）、うどんなどのたっぷりの具材入りです。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がるといいます。

今年は、しびれる辛さがやみつきになるという「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が新登場。

松のやに復活

玉子たっぷり「チキン南蛮定食」10月29日～

松のやでは10月29日15時より「チキン南蛮定食」各を発売します。



カラッと揚げた鶏もも肉に甘酸っぱい特製ダレとタルタルソースが絡む一品。タレの甘酸っぱさと濃厚なタルタルソースは相性抜群ということです。「チキン南蛮（2枚）定食」（990円）では鶏もも肉をたっぷり2枚使用しています。

500円もオトク！ ケンタッキーに

「ハロウィン9ピースバーレル」10月29日～

ケンタッキーフライドチキンは「ハロウィン9ピースバーレル」（2290円）を10月29日～31日の3日間限定で販売します。看板メニューである「オリジナルチキン」が9ピース詰まって、通常積上げ価格より500円お得な内容です。

マクドナルドの人気サイド復活！

「チキチキン THE ガーリックペッパー」10月29日～

マクドナルドは、2本入りのチキンのサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用。しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群で、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきになるんだとか。スティック状で食べやすいのもポイント。

