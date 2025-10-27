今週の注目グルメ 第371回
10月27日～11月3日
【今週の注目】すき家の「麻辣湯」、マクドナルド人気チキン復活、カップヌードル「ペルー風」!?
2025年10月27日 11時00分更新
ごきげんよう。焼芋のトラック販売に心惹かれる季節がやってきました。「い～しや～きいも～」の音声が聞こえるとつい買いにいきたくなるけど、肝心のトラックがどこにいるかわからない、なんてことありますよね！
肌寒くなってきましたが、おいしいものを食べて今週も元気を出しましょう！この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。
世界のカップヌードルからペルー風!?
「ペルー式チキンのクリーム煮込み味」10月27日～
日清食品は、カップ麺「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」を10月27日から全国で発売します。254円。
鶏肉を黄色唐辛子や香味野菜、牛乳などと一緒に煮込み、オリーブを添えてごはんと一緒に食べる伝統的なペルー料理「アヒ・デ・ガジーナ」を、カップヌードル流にアレンジした一杯。
・カップヌードル、「ペルー」料理をアレンジした新作！濃厚なパンチに期待
松屋で感じる冬の訪れ
「牛豆腐キムチチゲ」が今年も！ 10月28日～
牛めしの「松屋」は「牛豆腐キムチチゲ」（780円）を10月28日より販売します。
松屋の“豆腐キムチチゲ”は毎年冬の時期に販売される恒例メニュー。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスに仕上げたというキムチチゲ。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープにチゲの辛さをあわせています。
・もう冬!? 松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が去年より1ヵ月早く始まる
すき家に話題のマーラータンをイメージにした
「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」10月29日～
牛丼チェーン「すき家」は、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を10月28日より発売します。
定番の「牛すき鍋」は、牛肉をはじめ、野菜175g以上（1日の摂取目安の半量）、うどんなどのたっぷりの具材入りです。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がるといいます。
今年は、しびれる辛さがやみつきになるという「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が新登場。
松のやに復活
玉子たっぷり「チキン南蛮定食」10月29日～
松のやでは10月29日15時より「チキン南蛮定食」各を発売します。
カラッと揚げた鶏もも肉に甘酸っぱい特製ダレとタルタルソースが絡む一品。タレの甘酸っぱさと濃厚なタルタルソースは相性抜群ということです。「チキン南蛮（2枚）定食」（990円）では鶏もも肉をたっぷり2枚使用しています。
・鶏もも2枚使用！松のや、玉子たっぷり「チキン南蛮」が楽しみすぎ
500円もオトク！ ケンタッキーに
「ハロウィン9ピースバーレル」10月29日～
ケンタッキーフライドチキンは「ハロウィン9ピースバーレル」（2290円）を10月29日～31日の3日間限定で販売します。看板メニューである「オリジナルチキン」が9ピース詰まって、通常積上げ価格より500円お得な内容です。
・500円おトク！ケンタで特別な9ピースバーレル、10月29日～31日
マクドナルドの人気サイド復活！
「チキチキン THE ガーリックペッパー」10月29日～
マクドナルドは、2本入りのチキンのサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。
粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用。しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群で、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきになるんだとか。スティック状で食べやすいのもポイント。
この連載の記事
-
第370回
グルメ【今週発売】松屋の「肉吸い」、マクドナルドの「ストリートバーガーズ」が気になる
-
第369回
グルメ【今週】でかすぎぃ…！コメダの「ドデカメンチ」発売、松のや「ケララチキンカレー」も気になる
-
第368回
グルメ【今週】松屋の「うまトマ」がとんかつに？／丸亀製麺に新作「肉盛り」／ほっともっと牡蠣づくし弁当
-
第367回
グルメ【今週】ほっともっと「カキフライ」、幸楽苑「担担麺」など秋グルメどしどし発売
-
第366回
グルメ【今週】マクドナルドに“ハート”がまぎれた「プリプリエビプリオ」、なか卯に贅沢「ウニ丼」発売など
-
第365回
グルメ【今週】モスの人気「月見フォカッチャ」が今年も！リンガーハット「コーンバターみそちゃんぽん」復活
-
第364回
グルメ【今週】マック、コメダ、ロッテリアが「月見」発売。すき家は「月見すきやき牛丼」
-
第363回
グルメ【今週】ケンタ「月見バーガー」びくドン「月見バーグディッシュ」など月見グルメ続々
-
第362回
グルメ【今週】ドミノに1.5倍のたーーっぷりピザ／すき家「鉄火丼」／牛角の“焼肉の日”キャンペーンなど
-
第361回
グルメ【今週】松屋スタミナ系「カルビホルモン丼」発売／“ご当地からあげクン”ローソン7エリアで
- この連載の一覧へ