このページの本文へ

今週の注目グルメ 第371回

10月27日～11月3日

【今週の注目】すき家の「麻辣湯」、マクドナルド人気チキン復活、カップヌードル「ペルー風」!?

2025年10月27日 11時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ごきげんよう。焼芋のトラック販売に心惹かれる季節がやってきました。「い～しや～きいも～」の音声が聞こえるとつい買いにいきたくなるけど、肝心のトラックがどこにいるかわからない、なんてことありますよね！


　肌寒くなってきましたが、おいしいものを食べて今週も元気を出しましょう！この記事では、アスキーグルメが注目する、今週のキャンペーンや新発売グルメを紹介。

世界のカップヌードルからペルー風!?
「ペルー式チキンのクリーム煮込み味」10月27日～

　日清食品は、カップ麺「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」を10月27日から全国で発売します。254円。

　鶏肉を黄色唐辛子や香味野菜、牛乳などと一緒に煮込み、オリーブを添えてごはんと一緒に食べる伝統的なペルー料理「アヒ・デ・ガジーナ」を、カップヌードル流にアレンジした一杯。

カップヌードル、「ペルー」料理をアレンジした新作！濃厚なパンチに期待

松屋で感じる冬の訪れ
「牛豆腐キムチチゲ」が今年も！ 10月28日～

　牛めしの「松屋」は「牛豆腐キムチチゲ」（780円）を10月28日より販売します。

 

　松屋の“豆腐キムチチゲ”は毎年冬の時期に販売される恒例メニュー。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスに仕上げたというキムチチゲ。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープにチゲの辛さをあわせています。

もう冬!? 松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が去年より1ヵ月早く始まる

すき家に話題のマーラータンをイメージにした
「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」10月29日～

牛すき鍋定食　930円

　牛丼チェーン「すき家」は、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を10月28日より発売します。

　定番の「牛すき鍋」は、牛肉をはじめ、野菜175g以上（1日の摂取目安の半量）、うどんなどのたっぷりの具材入りです。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がるといいます。

牛・胡麻麻辣湯鍋定食　980円

　今年は、しびれる辛さがやみつきになるという「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が新登場。

すき家、話題の「麻辣湯」を鍋に！ もちもちの春雨入り

松のやに復活
玉子たっぷり「チキン南蛮定食」10月29日～

　松のやでは10月29日15時より「チキン南蛮定食」各を発売します。

　カラッと揚げた鶏もも肉に甘酸っぱい特製ダレとタルタルソースが絡む一品。タレの甘酸っぱさと濃厚なタルタルソースは相性抜群ということです。「チキン南蛮（2枚）定食」（990円）では鶏もも肉をたっぷり2枚使用しています。

鶏もも2枚使用！松のや、玉子たっぷり「チキン南蛮」が楽しみすぎ

500円もオトク！ ケンタッキーに
「ハロウィン9ピースバーレル」10月29日～

　ケンタッキーフライドチキンは「ハロウィン9ピースバーレル」（2290円）を10月29日～31日の3日間限定で販売します。看板メニューである「オリジナルチキン」が9ピース詰まって、通常積上げ価格より500円お得な内容です。

500円おトク！ケンタで特別な9ピースバーレル、10月29日～31日

マクドナルドの人気サイド復活！
「チキチキン THE ガーリックペッパー」10月29日～

　マクドナルドは、2本入りのチキンのサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。

　粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用。しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群で、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきになるんだとか。スティック状で食べやすいのもポイント。

マクドナルド「チキチキン」が今年も！ビールのつまみになるやつ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧