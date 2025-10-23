もう冬!? 松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が去年より1ヵ月早く始まる

牛めしの「松屋」は「牛豆腐キムチチゲ」各種を10月28日より販売します。

今年も登場！松屋の「牛豆腐キムチチゲ」

松屋の“豆腐キムチチゲ”は毎年冬の時期に販売される恒例メニューです。今年は昨年より約1ヵ月早く登場。

▲牛豆腐キムチチゲセット 780円

（ライス、生玉子or半熟玉子付き）

牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎを重ね、絶妙なバランスに仕上げたというキムチチゲ。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味が凝縮されたスープにチゲの辛さをあわせています。

程よい辛さでご飯が進む仕立て。セットの玉子を絡めれば、辛さを包み込むやさしい味わいも楽しめるんだとか。

▲牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食 1390円

（ライス、生玉子or半熟玉子付き）



今年は「牛カルビ焼肉定食」とのセットも用意されています。単品の「牛豆腐キムチチゲ」は580円です。

アツアツのチゲに癒される季節が早くもやってきた

同商品は昨年は12月3日より発売だったところ、今年は1ヵ月以上早まり10月末からの販売開始。それだけ、今年は冬の気配の訪れが早いことを感じさせます。

また、昨年は「厚切り豚カルビ焼肉定食」とのセットが用意されていたところ、今年はリッチに「牛カルビ焼肉定食」に変更されました。

寒い季節には、松屋のチゲで体の芯から温まったという人も多いのではないでしょうか。今年も始まります。

※記事中の価格は税込み