「燕の巣」をジンに！美と健康のためのクラフトジンを飲んでみた

こんにちは！ おいしいお酒とおいしいごはんがだいすきな胃下垂ライター「やまお」こと山口真央です。

私はそりゃぁお酒が大好きなのですが、お酒ってなんとなく「健康」とは反対側にいる存在のように思えませんか？ そりゃ酒は百薬の長なんて言いますけど、やっぱりビールはプリン体とか気になるし、糖質やカロリーもアラサーの身体には気にしたいところです。

そんなある日、おもしろい情報をゲットしたんです。「健康志向なプレミアム感あふれるジンが出るらしい」と……。

そんなん、気になるじゃんね！ 今回はダイアナから9月に登場したクラフトジン「プレミアムドライボタニカルジン」を試飲してみました！

「発酵 燕の巣」のクラフトジン！？

いったいどんな味が！？

販売元のダイアナはプロポーションメイキングの総合コンサルティングを行っている企業。店舗は全国に約730店舗あり、補正下着や栄養補助食品、コスメティック等幅広くプロポーションや健康に関わる事業を行っています。

今回の「プレミアムドライボタニカルジン」も、健康の一貫で作られている……という部分に期待が高まるアラサー。すでにダイアナのオンラインショップで販売中ですが、今回は新製品発表会で試飲させていただきました。

■プレミアム ドライボタニカルジン

アルコール度数：45%

容量 価格：700ml 8250円



実は最近、クラフトジンってすごい勢いで伸びているって知っていましたか？ 海外で人気だったGIN BARが日本でも急増し、その後押しもあって国内で個性的なジンを製造する蒸留所が急激に増えているんです。

こちらの「プレミアムドライボタニカルジン」も例にもれず個性的。一番はやはり「健康的」という部分ですが、これを紐解くと「発酵燕の巣」と「51種類のボタニカル」に行き着きます。

まずは「燕の巣」。中国では1000年以上も前から健康食材として愛され、あの楊貴妃が永遠の若さのために毎日食していたという逸話も残っています。

その秘密は糖鎖栄養素、シアル酸、EGFという3つの栄養素。糖鎖栄養素には免疫機能において重要な役割を果たし、シアル酸はその高い保水力から肌のうるおいに効果が期待できます。EGFは肌がもともと持っている再生能力をアップさせる存在で、若々しい肌を維持するためには重要な存在なんだとか。

そして51種のボタニカルは言わずもがなの健康食材。ヨモギやベニバナ、ウコンといった和漢や、ルイボスやレモングラス、マリーゴールドといったハーブなどを配合し、複雑な味わいを表現したといいます。

飲んでみた！めっちゃ華やかな味

ジンはオン・ザ・ロックでも楽しめるお酒ですが、おすすめの飲み方は王道ソーダ割とのこと。健康を考え、日常の晩酌に取り入れるためにも割って飲むのがおすすめですと伺いました。さっそくソーダ割でいただいてみます！！

一口目の印象は「……めっちゃ華やか！」。ボタニカルの中に入るローズヒップや生レモンあたりの香りを個人的には強く感じました（ボタニカルがたくさん入っているので、ほんとうにそれかはわからないくらい複雑ですが）。

その後追ってやってくるジャパニーズジンならではの山椒や紫蘇の香り……。スッキリとした飲み口で、洋食だけでなく和食にもピッタリ合わせられそうです。これは食中酒向きだぁ……！

このほかにも、「ハーブをジンに漬けこんで、ハーブの成分を抽出した『ハーブティンクチャー』としてもオススメ」とのことでした。

ハーブティンクチャーは、一般的にはティーやお水に数滴たらして飲用したり、精製水などで薄めて化粧品に混ぜて使ったりと、さまざまな使い方ができます。うがいや虫よけスプレーのベースとして活用する人もいるんだとか。万能すぎんか？

もちろんジン（蒸留酒）なので、私が冒頭に気にしていたプリン体や糖質といった部分もほとんどゼロ。毎日飲んでも安心なクラフトジンです。もちろん、アルコール度数が高いので飲み過ぎには注意！



日頃の食事とともに、「健康に気遣ったお酒」を取り入れてみるのはいかがでしょう？



