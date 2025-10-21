すき家、話題の「麻辣湯」を鍋に！ もちもちの春雨入り

牛丼チェーン「すき家」は、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を10月28日より発売します。

冬の風物詩、鍋が登場

今年は「牛すき」「麻辣湯」の2種でスタート

すき家の秋冬の定番「鍋」が今年も登場。今年は「麻辣湯（マーラータン）」をオリジナルの鍋に仕立てた新作も発売されます。

▲牛すき鍋定食（たまご1個）

ごはんミニ900円／並盛930円／ごはん大盛980円

定番の「牛すき鍋」は、牛肉をはじめ、野菜175g以上（1日の摂取目安の半量）、うどんなどのたっぷりの具材入りです。特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉や白菜、白滝を一口頬張ると、口いっぱいに旨みが広がるといいます。セットのたまごは、溶き卵にして具材と合わせたり、鍋に回し入れて卵とじにしたりと、食べ方は自由。

▲牛・胡麻麻辣湯鍋定食

ごはんミニ950円／並盛980円／ごはん大盛1030円

しびれる辛さがやみつきになるという「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が新登場。唐辛子と花椒、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストを使い、ピリリとした辛さの中にコクを感じられるスープが特徴です。

「麻辣湯らしさ」にこだわったとのことで、もちもちとした食感のじゃがいも春雨が使用されているます。さらに、「麻辣オイル」が別添え。オイルは、花椒や五香粉、カルダモン、ジンジャー、クミンといった香りが豊かで、好みでかけると食欲をそそる香りがふんわりと広がるんだとか。

2商品とも、320円追加で肉2倍盛にできます。また、「牛すき鍋定食」「牛すき鍋 単品」は50円追加でたまごを2個に変更することが可能です。

店内飲食のほか、持ち帰りも可能。また、鍋のみの単品でも用意されています。

▲牛すき鍋 単品（たまご1個）800円

▲牛・胡麻麻辣湯鍋 単品 850円

※火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」が販売されます。

話題の「麻辣湯」がすき家に

四川発祥の中華料理「麻辣湯（マーラータン）」は、今や都内などで専門店が増え、人気急上昇中のグルメです。本来は香辛料をふんだんに使ったエキゾチックな味わいですが、すき家が「鍋」に仕立てている点に注目。じゃがいも入りの春雨もうれしいポイントです。



定番鍋と変わり種鍋──今年はどちらから攻めますか？

※記事中の価格は税込み