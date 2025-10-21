マクドナルド「チキチキン」が今年も！ビールのつまみになるやつ

マクドナルドは、2本入りのチキンのサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から期間限定で発売します。

昨年名前が変わった「チキチキン」が復活

人気のサイドメニューが復活します。「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場したサイドメニューで、当初は「マックTHEチキン」という名前でしたが、2024年から“チキチキン”に名称変更しました。

▲チキチキン THE ガーリックペッパー（2ピース）290円～

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用。しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群で、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきになるんだとか。スティック状で食べやすいのもポイント。

夜限定、食べ比べセットも

また、昨年登場した際にも好評だったという“夜マック”限定のおトクなセットも登場します。

10月29日より17時以降の時間帯限定で「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が販売。定番の「マックフライポテト」や「チキンマックナゲット」と一緒に「チキチキン THE ガーリックペッパー」も一緒に味わえます。

■食べくらべポテナゲ大 630円～

マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット5ピースに「チキチキン THE ガーリックペッパー」2ピースが入ったセット。単品での合計価格と比べて330円以上お得。

■食べくらべポテナゲ特大 990円～

マックフライポテト(L)Ⅱ個、チキンマックナゲット10ピースに「チキチキン THE ガーリックペッパー」2ピースが入ったセット。単品での合計価格と比べて640円以上お得。

持ち帰ってビールのつまみにも

お待ちかねのサイドメニューの復活。粗挽きペッパーがガツンときいた「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、持ち帰ってビールのおつまみとして食べるのにもぴったりなんですよね（酒好きな筆者）。いつものナゲットとは違う“ガリガリ”食感の衣も魅力的です。

晩酌のお供に迷ったらマクドナルドに寄って「食べくらべポテナゲ」をゲットするのもアリ！

※店舗によって価格が異なる

※記事中の価格は税込み