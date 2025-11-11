「ジージェネエターナル」ダイヤ3000個無料配布 700万ダウンロード突破記念で
バンダイナムコエンターテインメントは11月11日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が全世界で700万ダウンロードを突破したと発表。それを記念して全ユーザーへダイヤ3000個を無料配布している。
また、本日よりストーリーイベント「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」を開催中。UR「ブルーディスティニー1号機(EX)」/UR「ユウ・カジマ」、UR「シナンジュ(EX)」/UR「フル・フロンタル」などがピックアップされたガシャが登場している。
ストーリーイベントを進めると、SSR「ブルーディスティニー3号機【EXAM】」や、SSR「ブルーディスティニー2号機【EXAM】」も報酬として獲得可能だ。イベント期間は11月30日までとなる。
ユーザーからは10連分ダイヤのプレゼントに対し、「ありがとうございます、配布で出ました！」「ブルー引けたぜサンキュー」「都度配布あるのマジありがたい」「配布があるからこそ追いガシャで財布のひもが緩む！」など、感謝の声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
